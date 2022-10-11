На сьогодні існує якась домовленість щодо застосування ядерної зброї, переконана таролог Людмила Хомутовська. В ексклюзивному інтерв’ю вона зізналася, що може йтися про анонсовану відповідь від Заходу на ймовірну ядерну атаку.

– Чи застосує Путін ядерну зброю? Застосує, якщо це буде останнє, чим він зможе себе захистити. Сказати, що він цього точно не робитиме, я не можу. Йому бути на своєму троні важливіше за все інше, – додала таролог.

За словами Хомутовської, якщо Путін наважиться таки на ядерний удар, це матиме неабиякий вплив на організм людей.

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– Чи буде реально реакція від Заходу на це – так. Але ми навіть ще не знаємо всього, на що здатна решта світу за такого сценарію, – наголосила вона.