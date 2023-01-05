Гороскоп на 6 січня 2023 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 січня 2023 року радить зробити щось приємне для своєї другої половинки, не очікуючи нічого навзаєм. Якщо ви зараз без пари, то зробіть щось приємне для самих себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 6 січня не час обговорювати якісь важливі точки ваших стосунків чи спільного майбутнього – може бути забагато різкості, сухості.

Сьогодні слова можуть напрочуд сильно поранити. Навіть при тому, що ви кажете правду, намагайтеся, щоб вона звучала м’яко.

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Робочі моменти цього дня можуть добре вдаватися, якщо помірну амбітність помножити на працьовитість та планомірність дій.

Згідно з гороскопом на 6 січня, у цей день: