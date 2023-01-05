Гороскоп на 6 января 2023 года советует сделать что-то приятное для своей второй половинки, не ожидая ничего взамен. Если вы сейчас без пары, то сделайте что-нибудь приятное для самих себя.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 6 января не время обсуждать какие-то важные точки ваших отношений или общего будущего – может быть слишком много резкости, сухости.

Сегодня слова могут удивительно сильно ранить. Даже при том, что вы говорите правду, старайтесь, чтобы она звучала мягко.

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Рабочие моменты этого дня могут хорошо удаваться, если умеренную амбициозность умножить на трудолюбие и планомерность действий.

Согласно гороскопу на 6 января, в этот день: