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Слова могут ранить: гороскоп на 6 января 2023 года

5 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на 6 січня 2023 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 января 2023 года советует сделать что-то приятное для своей второй половинки, не ожидая ничего взамен. Если вы сейчас без пары, то сделайте что-нибудь приятное для самих себя.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 6 января не время обсуждать какие-то важные точки ваших отношений или общего будущего – может быть слишком много резкости, сухости.

Сегодня слова могут удивительно сильно ранить. Даже при том, что вы говорите правду, старайтесь, чтобы она звучала мягко.

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Рабочие моменты этого дня могут хорошо удаваться, если умеренную амбициозность умножить на трудолюбие и планомерность действий.

Согласно гороскопу на 6 января, в этот день:

  • неблагоприятно до 19:42 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день – давать и брать деньги взаймы.
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