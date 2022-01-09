Завдяки місячному календарю стрижок на лютий 2022 року ви зможете виділити собі сприятливі дні для походу в салон краси.

1 лютого – молодий Місяць у Водолії – день підходить як для стрижки, так і для того, щоб пофарбувати волосся.

2 лютого – Місяць у фазі зростання у Водолії – сьогодні теж можна сміливо вирушати на стрижку і фарбування.

3 лютого – Місяць у фазі зростання в Рибах – у цей день краще відмовитися від стрижки, для фарбування цей час досить нейтральний.

4 лютого – Місяць у фазі зростання в Рибах – гарний день, щоб піти на стрижку та фарбування волосся.

5 лютого – Місяць у фазі зростання в Овні – цей час підходить тільки для стрижки, фарбування варто відкласти.

6 лютого – Місяць у фазі зростання в Овні – сьогодні можна і стрижку робити, і фарбування.

7 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – день несприятливий як для фарбування, так і стрижки.

8 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – стригти волосся можна, а ось фарбувати не варто.

9 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – сьогодні все навпаки: стригти волосся не можна, а фарбувати – будь ласка.

10 лютого – Місяць у фазі зростання у Близнюках – чудовий день, щоб вирушити в салон для стрижки та фарбування.

11 лютого – Місяць у фазі зростання у Близнюках – у цей день можна йти в салон для стрижки та фарбування.

12 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – і сьогодні можна вирушати за красивою стрижкою.

13 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – стригтися можна, а ось волосся краще не фарбувати.

14 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – для стрижки день точно несприятливий, а для фарбування – нейтральний.

15 лютого – Місяць у фазі зростання у Левові – тут ситуація ідентична: від стрижки слід відмовитися, а фарбування – на ваш розсуд, хоча можна обрати й ліпший період.

16 лютого – повний Місяць у Левові – стригти волосся не можна, фарбування – як забажаєте.

17 лютого – спадаючий Місяць у Діві – для стрижки період нейтральний, і для фарбування – нейтральний.

18 лютого – спадаючий Місяць у Діві – і для фарбування, і для стрижки час сприятливий.

19 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – від стрижки краще відмовитися, а ось на фарбування можна сміливо вирушати.

20 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – фарбувати волосся загалом можна, а от стригти точно не варто.

21 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – сприятливий день для стрижки, але не для фарбування.

22 лютого – спадаючий Місяць у Скорпіоні – у цей час сміливо можна і стригтися, і фарбуватися.

23 лютого – спадаючий Місяць у Скорпіоні – для фарбування день нейтральний, а ось за стрижкою йти в салон точно не варто.

24 лютого – спадаючий Місяць у Стрільці – можете сміливо йти стригтися, але для фарбування період нейтральний.

25 лютого – спадаючий Місяць у Стрільці – у цей день краще не стригтися і не фарбувати волосся.

26 лютого – спадаючий Місяць у Козерозі – стригтися в цей день точно не варто, а ось для фарбування волосся час нейтральний.

27 лютого – спадаючий Місяць у Козерозі – сьогодні можна записуватися і на стрижку, і на фарбування.