Завдяки місячному календарю стрижок на лютий 2022 року ви зможете виділити собі сприятливі дні для походу в салон краси.
Місячний календар стрижок на лютий 2022:
- 1 лютого – молодий Місяць у Водолії – день підходить як для стрижки, так і для того, щоб пофарбувати волосся.
- 2 лютого – Місяць у фазі зростання у Водолії – сьогодні теж можна сміливо вирушати на стрижку і фарбування.
- 3 лютого – Місяць у фазі зростання в Рибах – у цей день краще відмовитися від стрижки, для фарбування цей час досить нейтральний.
- 4 лютого – Місяць у фазі зростання в Рибах – гарний день, щоб піти на стрижку та фарбування волосся.
- 5 лютого – Місяць у фазі зростання в Овні – цей час підходить тільки для стрижки, фарбування варто відкласти.
- 6 лютого – Місяць у фазі зростання в Овні – сьогодні можна і стрижку робити, і фарбування.
- 7 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – день несприятливий як для фарбування, так і стрижки.
- 8 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – стригти волосся можна, а ось фарбувати не варто.
- 9 лютого – Місяць у фазі зростання в Тельці – сьогодні все навпаки: стригти волосся не можна, а фарбувати – будь ласка.
- 10 лютого – Місяць у фазі зростання у Близнюках – чудовий день, щоб вирушити в салон для стрижки та фарбування.
- 11 лютого – Місяць у фазі зростання у Близнюках – у цей день можна йти в салон для стрижки та фарбування.
- 12 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – і сьогодні можна вирушати за красивою стрижкою.
- 13 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – стригтися можна, а ось волосся краще не фарбувати.
- 14 лютого – Місяць у фазі зростання у Раку – для стрижки день точно несприятливий, а для фарбування – нейтральний.
- 15 лютого – Місяць у фазі зростання у Левові – тут ситуація ідентична: від стрижки слід відмовитися, а фарбування – на ваш розсуд, хоча можна обрати й ліпший період.
- 16 лютого – повний Місяць у Левові – стригти волосся не можна, фарбування – як забажаєте.
- 17 лютого – спадаючий Місяць у Діві – для стрижки період нейтральний, і для фарбування – нейтральний.
- 18 лютого – спадаючий Місяць у Діві – і для фарбування, і для стрижки час сприятливий.
- 19 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – від стрижки краще відмовитися, а ось на фарбування можна сміливо вирушати.
- 20 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – фарбувати волосся загалом можна, а от стригти точно не варто.
- 21 лютого – спадаючий Місяць у Терезах – сприятливий день для стрижки, але не для фарбування.
- 22 лютого – спадаючий Місяць у Скорпіоні – у цей час сміливо можна і стригтися, і фарбуватися.
- 23 лютого – спадаючий Місяць у Скорпіоні – для фарбування день нейтральний, а ось за стрижкою йти в салон точно не варто.
- 24 лютого – спадаючий Місяць у Стрільці – можете сміливо йти стригтися, але для фарбування період нейтральний.
- 25 лютого – спадаючий Місяць у Стрільці – у цей день краще не стригтися і не фарбувати волосся.
- 26 лютого – спадаючий Місяць у Козерозі – стригтися в цей день точно не варто, а ось для фарбування волосся час нейтральний.
- 27 лютого – спадаючий Місяць у Козерозі – сьогодні можна записуватися і на стрижку, і на фарбування.
- 28 лютого – спадаючий Місяць у Водолії – останній день зими досить нейтральний для маніпуляцій з волоссям.
Загалом найсприятливіші дні для стрижки у лютому 2022 року – 1, 2, 4, 6, 10-12, 18, 22, 27. У ці дні можна не тільки до перукаря записуватися, а й на інші б’юті-процедури.
А ось 7 і 25 лютого краще взагалі забути про всі естетичні маніпуляції.
До речі, згідно з народними повір’ями, стригтися варто на Місяць, що росте. Це потрібно для того, щоб волосся росло міцним, густим і довгим. Так ось, у лютому 2022 року період зростаючого Місяця – з 2 до 15 числа.
Однак, якщо ви хочете зберегти надовго коротку стрижку, записуйтесь до перукаря після 15 лютого.