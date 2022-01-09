Благодаря лунному календарю стрижек на февраль 2022 года вы сможете выбрать себе благоприятные дни для похода в салон красоты.

Лунный календарь стрижек на февраль 2022:

1 февраля — новая Луна в Водолее — день подходит и для стрижки, и, для того чтобы окрасить волосы.

2 февраля — растущая Луна в Водолее — сегодня тоже можно смело отправляться на стрижку и окрашивание.

3 февраля — растущая Луна в Рыбах — в этот день лучше отказаться от стрижки, для окрашивания это время достаточно нейтральное.

4 февраля — растущая Луна в Рыбах — хороший день, чтобы пойти на стрижку и окрашивание волос.

5 февраля — растущая Луна в Овне — это время подходит только для стрижки, окрашивание стоит отложить.

6 февраля — растущая Луна в Овне — сегодня можно и стрижку делать, и окрашивание.

7 февраля — растущая Луна в Тельце — день неблагоприятный как для окрашивания, так и стрижки.

8 февраля — растущая Луна в Тельце — стричь волосы можно, а вот окрашивать не стоит.

9 февраля — растущая Луна в Тельце — сегодня все наоборот: стричь волосы нельзя, а окрашивать — можно.

10 февраля — растущая Луна в Близнецах — отличный день, чтобы отправиться в салон за стрижкой и окрашиванием.

11 февраля — растущая Луна в Близнецах — в этот день можно идти в салон за стрижкой и окрашиванием волос.

12 февраля — растущая Луна в Раке — также и сегодня можно отправляться за красивой стрижкой.

13 февраля — растущая Луна в Раке — стричься в это время можно, но вот лучше не окрашивать волосы.

14 февраля — растущая Луна в Раке — для стрижки день точно неблагоприятный, а для окрашивания — нейтральный.

15 февраля — растущая Луна во Льве — тут ситуация идентичная: от стрижки нужно отказаться, а окрашивание — на ваше усмотрение, хотя можно выбрать и период получше.

16 февраля — полная Луна во Льве — стричь волосы нельзя, окрашивание — как вы пожелаете.

17 февраля — убывающая Луна в Деве — для стрижки период нейтральный, и для окрашивания — нейтральный.

18 февраля — убывающая Луна в Деве — и для окрашивания, и для стрижки время благоприятное.

19 февраля — убывающая Луна в Весах — от стрижки лучше отказаться, а вот на окрашивание можно смело отправляться.

20 февраля — убывающая Луна в Весах — окрашивать волосы в принципе можно, но вот стричь точно не стоит.

21 февраля — убывающая Луна в Весах — благоприятный день для стрижки, но не для окрашивания.

22 февраля — убывающая Луна в Скорпионе — в это время смело можно и стричься, и краситься.

23 февраля — убывающая Луна в Скорпионе — для окрашивания день нейтральный, но вот за стрижкой идти в салон точно не стоит.

24 февраля — убывающая Луна в Стрельце — можете смело идти стричься, а для окрашивания период нейтральный.

25 февраля — убывающая Луна в Стрельце — в этот день лучше не стричься, и не красить волосы.

26 февраля — убывающая Луна в Козероге — стричься в этот день точно не стоит, а вот для окрашивания волос время нейтральное.

27 февраля — убывающая Луна в Козероге — а вот сегодня можно записываться и на стрижку, и на окрашивание.

28 февраля — убывающая Луна в Водолее — последний день зимы достаточно нейтрален для манипуляций с волосами.

В целом самые благоприятные дни для стрижки в феврале 2022 года — 1, 2, 4, 6, 10–12, 18, 22, 27. В эти дни можно не только к парикмахеру записываться, но и на другие бьюти-процедуры.

А вот 7 и 25 февраля лучше забыть обо всех эстетических манипуляциях.

Кстати, согласно народным поверьям, стричься стоит на растущую Луну. Это нужно для того, чтобы волосы росли крепкими, густыми и длинными. Так вот, в феврале 2022 года период растущей Луны — с 2 по 15 число.

Однако если вы хотите сохранить надолго короткую стрижку, то записывайтесь к парикмахеру после 15 февраля.