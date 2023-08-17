24 серпня Росія може вдатися до провокації та показати “атаку” на Москву. Таким жестом у День Незалежності України агресор вкотре спробує зробити з себе жертву.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– 24 серпня є ймовірність того, що атака буде. Але це буде провокація. Не така велика, але є. Росіяни намагаються довести всьому світу, що Україна нібито робить якісь кроки для того, щоб знищувати РФ, – зауважив він.

Гордєєв нагадав, що Путін шукає різні способи, аби зламати українців.

– Що в Путіна буде в голові в той день? Він хоче показати, що він білий і пухнастий, сонечко, яке хоче всім допомогти. Він застосовує чимало тактик: то нападає тільки вночі щодня, то намагається зробити це в інший час, то намагається знищити нашу енергосистему. Він шукає різні способи, зокрема психологічні, щоб знищувати українців. Щоб зламати Україну, – каже мольфар.

Наостанок Гордєєв закликав українців не реагувати на будь-які провокації росіян, хоча такі будуть.