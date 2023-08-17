24 августа Россия может прибегнуть к провокации и показать “атаку” на Москву. Таким жестом в День Независимости Украины агрессор в очередной раз попытается сделать из себя жертву.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— 24 августа есть вероятность того, что атака будет. Но это будет провокация. Не такая большая, но есть. Россияне пытаются доказать всему миру, что Украина якобы делает какие-то шаги для того, чтобы уничтожать РФ, — отметил он.

Гордеев напомнил, что Путин ищет разные способы, чтобы сломать украинцев.

— Что у Путина будет в голове в тот день? Он хочет показать, что он белый и пушистый, солнышко, которое хочет всем помочь. Он применяет немало тактик: то нападает только ночью ежедневно, то пытается сделать это в другое время, то пытается уничтожить нашу энергосистему. Он ищет разные способы, в том числе психологические, чтобы уничтожать украинцев. Чтобы сломать Украину, — говорит мольфар.

Напоследок Гордеев призвал украинцев не реагировать на любые провокации россиян, хотя такие будут.