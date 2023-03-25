Правильно підібраний гаманець здатний притягнути удачу та фінансовий добробут своєму власнику. На жаль, мало людей звертають увагу на свій гаманець, вважаючи його звичайним аксесуаром для зберігання готівки. А дарма!

Гаманець може стати справжнім магнітом, що притягує гроші. Головне – дотримуватися певних правил!

Як притягнути гроші та який колір гаманця обрати, аби завжди водилися грошенята, дізнавалися Факти ICTV.

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Який колір люблять гроші?

Вважається, що гроші притягують відтінки, які належать енергіям Металу та Землі. Темно-коричневий, блідо-жовтий, золотистий та срібний – ідеальні кольори для грошенят.

Проте найкращим кольором для залучення грошей вважається зелений. Цей колір не дасть вам втратити фінанси, а також здатен оберігати від крадіжок. Якщо хочете збагатитися, радимо купити зелений гаманець!

А от червоний колір приваблює удачу й успіх. Тому власники червоного гаманця відчуватимуть упевненість і випромінюватимуть позитив.

Завдяки цьому кольору гроші не тікатимуть від вас. До речі, звертайте увагу на колір підкладки. Так, гаманці з червоною підкладкою активно залучатимуть нові фінансові потоки.

Золоті, срібні відтінки та білий – приносять достаток і комфорт. Гроші в таких гаманцях будуть постійно прибувати, а їхня сума – щоразу зростатиме. Для посилення фінансових енергій можна покласти в гаманець грошовий талісман.

Чорний гаманець допоможе позбутися фінансових проблем. Чорний асоціюється зі строгістю, тому з таким гаманцем ви будете контролювати свої витрати.

Темно-коричневий гаманець закликатиме гроші у ваше життя. Такий колір символізує енергію Землі та родючості, тому нові фінанси притягуватимуться на енергії такого аксесуара.

Колір гаманця за фен-шуєм

Якщо ви поціновувач фен-шуй, вам буде корисно знати певні правила. На думку фахівців, кожна людина має власну стихію із забарвленням.

Щоби зрозуміти, який колір гаманця підходить саме вам, орієнтуйтеся на останню цифру року народження. Наприклад, якщо ви народилися 1980 року, то ваша цифра – 0.

0, 1 (Метал) – вам підходять білий і сріблястий кольори гаманця.

1, 3 (Вода) – обирайте блакитні та усі відтінки синього, фіолетовий, чорний.

4, 5 (Дерево) – коричневий чи зелений гаманець вам підійде ідеально.

6, 7 (Вогонь) – усі відтінки червоного.

8, 9 (Земля) – жовтий, оранжевий, червоний, золотистий і бежевий.

До речі, на потік грошей також впливає розмір гаманця. Наприклад, ідеальним розміром гаманця для залучення коштів вважається 17,5-18,9 см.

Як вибрати колір гаманця за датою народження?

Обрати ідеальний гаманець можна по даті народження. Для цього варто звернутися до нумерології. Щоб дізнатися, який колір гаманця залучатиме фінанси у ваше життя, необхідно від більшого числа вашого дня народження, відняти менше.

Наприклад, якщо ви народилися 25 числа, вам потрібно 5-2=3. У випадку, якщо дата вашого народження від 1 до 9 числа, віднімати нічого не потрібно!

А якщо ви народилися 11 або 22 числа, ви можете обирати будь-який колір гаманця! Для усіх інших: