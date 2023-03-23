Кожна людина прагне фінансової свободи та добробуту. Дійсно, гроші дають можливість купувати якісні речі, вживати хороші продукти та не зважати на цінники в магазинах.
Тому багато людей намагаються поліпшити своє матеріальне становище, старанно працюючи 24/7. Але як не старайся, грошей більше не стає.
Вся справа у грошовій енергії, які люди не усвідомлено блокують. Факти ICTV дізнавалися, що не можна носити у гаманці та як залучити фінанси у своє життя.
Блокують фінансову енергію: які речі не можна носити у гаманці
Кожен сам вирішує вірити чи ні у фінансові потоки, проте дійсно є речі, які здатні відлякати гроші з вашого гаманця. Якщо хочете залучити гроші у своє життя, не носіть у гаманці:
Чеки та квитанції
Магазинні чеки та квитанції потрібно зберігати, адже вони підтверджують фінансові операції. Але їх місце не в гаманці!
Касові папірці створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, тим самим приносять збитки. В результаті, гроші постійно тікають від вас.
Сувенірні купюри
Несправжні гроші (подарункові банкноти) не можна зберігати в гаманці! Вони лише відштовхують грошові енергії.
Для залучення фінансової удачі можна носити купюру номіналом в один долар, старовинні монети, але в жодному разі не підроблені гроші.
Візитки, квитки, фантики від цукерок
Всесвіт вважає ці предмети сміттям, відповідно, вони заважають грошовим потокам циркулювати. Якщо хочете досягти фінансового благополуччя, обовʼязково приберіть з гаманця зайві предмети!
Фотографії рідних та близьких
Гроші люблять спокій та повагу, тому можуть образитись на те, що увага прикута до когось, крім них. Памʼятайте, гаманець – місце лише для зберігання коштів!
Документи та водійські права
Їх варто зберігати в окремому місці. Купіть собі спеціальне портмоне для документів, щоб не порушувати баланс енергій у гаманці.
Як залучити грошову енергію
Перше, що варто зробити, почистити свій гаманець від непотрібних предметів! Вилучіть документи, фантики, чеки та квитанції.
Також важливо правильно розкладати гроші у гаманці: банкноти не тільки люблять рахунок, але і порядок. Багато хто не надає цьому значення, і дуже даремно! Насправді ці папірці вимагають до себе поваги.
Потрібно ставитися до грошей дбайливо — не розкидати, не бгати або класти незграбно в кишеню та не рвати. Акуратність і трепетне ставлення до власних грошей дозволить залучити енергію багатства і достатку.
Відсортуйте купюри: дрібні та великі гроші не можна зберігати в одному відділенні. Тому відсортуйте їх – копійки в один відсік, крупні гроші – в інший.
Покладіть у свій гаманець грошовий талісман. Це може бути:
- купюра номіналом в один долар;
- старовинні монети;
- паличка кориці або м’ята – аромат цих рослин привертає фінансові потоки;
- шматочок червоної тканини – відомо, що червоний колір привертає матеріальні цінності та гроші в тому числі.