Кожна людина прагне фінансової свободи та добробуту. Дійсно, гроші дають можливість купувати якісні речі, вживати хороші продукти та не зважати на цінники в магазинах.

Тому багато людей намагаються поліпшити своє матеріальне становище, старанно працюючи 24/7. Але як не старайся, грошей більше не стає.

Вся справа у грошовій енергії, які люди не усвідомлено блокують. Факти ICTV дізнавалися, що не можна носити у гаманці та як залучити фінанси у своє життя.

Зараз дивляться

Блокують фінансову енергію: які речі не можна носити у гаманці

Кожен сам вирішує вірити чи ні у фінансові потоки, проте дійсно є речі, які здатні відлякати гроші з вашого гаманця. Якщо хочете залучити гроші у своє життя, не носіть у гаманці:

Чеки та квитанції

Магазинні чеки та квитанції потрібно зберігати, адже вони підтверджують фінансові операції. Але їх місце не в гаманці!

Касові папірці створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, тим самим приносять збитки. В результаті, гроші постійно тікають від вас.

Сувенірні купюри

Несправжні гроші (подарункові банкноти) не можна зберігати в гаманці! Вони лише відштовхують грошові енергії.

Для залучення фінансової удачі можна носити купюру номіналом в один долар, старовинні монети, але в жодному разі не підроблені гроші.

Візитки, квитки, фантики від цукерок

Всесвіт вважає ці предмети сміттям, відповідно, вони заважають грошовим потокам циркулювати. Якщо хочете досягти фінансового благополуччя, обовʼязково приберіть з гаманця зайві предмети!

Фотографії рідних та близьких

Гроші люблять спокій та повагу, тому можуть образитись на те, що увага прикута до когось, крім них. Памʼятайте, гаманець – місце лише для зберігання коштів!

Документи та водійські права

Їх варто зберігати в окремому місці. Купіть собі спеціальне портмоне для документів, щоб не порушувати баланс енергій у гаманці.

Як залучити грошову енергію

Перше, що варто зробити, почистити свій гаманець від непотрібних предметів! Вилучіть документи, фантики, чеки та квитанції.

Також важливо правильно розкладати гроші у гаманці: банкноти не тільки люблять рахунок, але і порядок. Багато хто не надає цьому значення, і дуже даремно! Насправді ці папірці вимагають до себе поваги.

Потрібно ставитися до грошей дбайливо — не розкидати, не бгати або класти незграбно в кишеню та не рвати. Акуратність і трепетне ставлення до власних грошей дозволить залучити енергію багатства і достатку.

Відсортуйте купюри: дрібні та великі гроші не можна зберігати в одному відділенні. Тому відсортуйте їх – копійки в один відсік, крупні гроші – в інший.

Покладіть у свій гаманець грошовий талісман. Це може бути: