Кожен прагне фінансового благополуччя. Гроші дають нас свободу вибору, тому говорити, що вони не важливі – не варто.

Мало хто приділяє уваги на зберігання грошей у гаманці, а дарма. Є певні лайфхаки та правила, дотримуючись яких, можна не лише притягнути до себе фінансове благополуччя, а й назавжди забути про бідність.

Як правильно зберігати гроші у гаманці – дізнавалися Факти ICTV.

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Правила зберігання грошей у гаманці

Не поспішайте розлучатися з грошима

Гроші, які нещодавно до вас прийшли, наповнюють ваш дім та гаманець енергетикою достатку та благополуччя.

Тому не варто в перший день зарплати розтринькувати гроші. Нові фінанси мають переночувати в оселі та закріпитись там.

Це правило допоможе посилити грошову енергетику і притягнути фінанси. Нові гроші не варто витягати з гаманця, їх потрібно просто залишити там.

Правильне розкладання у гаманці

Банкноти не тільки люблять рахунок, але і порядок. Багато хто не надають цьому значення, і дуже даремно! Насправді ці папірці вимагають до себе поваги.

Потрібно ставитися до грошей дбайливо — не розкидати, не бгати або класти незграбно в кишеню та не рвати. Акуратність і трепетне ставлення до власних грошей дозволить залучити енергію багатства і достатку.

Саме тому не можна м’яти купюри, згортати у трубочку чи згинати навпіл.

Складати гроші потрібно так, щоб відкриваючи гаманець, усі купюри лежали по порядку зростання та в одному напрямку. Крім того, ближче до вас мають знаходитись найбільші купюри.

Грошам повинно бути зручно у вашому гаманці.

Обирайте правильний гаманець

Виходячи з минулого правила, гаманець повинен бути відповідних розмірів, де купюри будуть вільно та зручно лежати.

Варто звернути увагу на гаманець відповідних розмірів, аби купюри лежали рівно. Недбало складені гроші, надірвані або зім’яті, не дають енергії фінансового благополуччя циркулювати. З часом вона згасає і, відповідно, гроші поступово зникають.

Саме тому варто вибирати якісні та дорогі аксесуари. Не шкодуйте витрат на гаманець, адже саме від нього залежить прихід грошей у ваше життя.

Якщо вам все таки шкода витратити кругленьку суму на аксесуар, пам’ятайте – тільки багатство може привернути до себе багатство.

Гаманець не повинен бути дірявим, м’ятим або брудним. У недоглянутому і неохайному гаманці ніколи не будуть затримуватися гроші.

Крім того, у гаманці не повинно бути нічого зайвого. Не зберігайте там, старі чеки, фантики, списки тощо. Тільки гроші, картки та документи можуть лежати у вашому аксесуарі.

Відсортуйте купюри

Запам’ятайте, дрібні та великі гроші не можна зберігати в одному відділенні. Тому відсортуйте їх – копійки в один відсік, крупні гроші – в інший.

Якщо ви носите з собою купюри різних номіналів, наприклад долари та гривні, їх теж потрібно розміщувати у різних відділеннях. Також слід окремо класти кредитні та дисконтні картки.

Не допускайте порожнечі у гаманці

Навіть якщо ви зовсім на мілині, не можна залишати гаманець порожнім.

Справа у тому, що грошова енергія покидає порожній гаманець, а повернути її дуже складно.

Знайдіть пару

Гроші не рекомендують складати у пачки, де є непарна кількість банкнот.

За повір’ям, такі гроші посваряться і покинуть вас. У кожної купюри повинна бути своя пара.

Крім того, кількість банкнот у пачці не повинна бути рівною 50. Ідеальна кількість має дорівнювати 20, 80 або 100.

Ритуал для притягнення грошей

Гроші володіють особливою енергією, яку можна притягнути. Навіть якщо зараз ви на мілині, спробуйте провести цей простий ритуал і найближчим часом чекайте на поповнення у гаманці.

У цьому нам допоможе нумерологія:

Візьміть невеликий аркуш паперу.

Напишіть на ньому формулу – 7+1 = 8.

Складіть аркуш навпіл та покладіть у гаманець так, аби листочок не випав.

Справа у тому, що число 7 – уособлення енергії дії, 8 – символ нескінченності, а 1 – знак стабільності.