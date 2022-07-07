Про можливу відставку Бориса Джонсона пишуть британські ЗМІ. За інформацією різних джерел, своє рішення прем’єр-міністр Великої Британії має озвучити в найближчі години.

За час повномасштабної війни Борис Джонсон став добрим другом для нашої країни. Українці сприймають політика як свого і навіть українізували його прізвище як Джонсонюк.

Феномен цього ексцентричного англійця розкрила фахівчиня з астрології Олена Свиридова для Нового каналу.

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– За знаком зодіаку, Борис Джонсон – Близнюки. Це завжди про гнучкість, легкість, доступність, вічне дитинство. Крім того, якщо подивитися його натальну карту, можна побачити багато планет у цьому знаку. Близнюки – знак, який відповідає за комунікацію, спілкування, пересування. Вони вміють швидко та ефективно адаптуватися, спілкуватися з іншими на рівних, робити зі складного просте.

Свиридова пояснює, Близнюки – це дзеркало: вони підхоплюють хвилю свого співрозмовника, створюючи з ним міцний емоційний зв’язок.

– У Бориса Джонсона дуже гостре відчуття справедливості. Про це свідчить Місяць у Терезах у його натальній карті. Терези – це загалом історія про гармонію, баланс, спокій, справедливість. Тому коли він бачить, що кривдять слабких чи звинувачують невинних, він завжди намагатиметься допомогти їм, врятувати. Ця людина – вічний борець за справедливість, їй важливо, щоб усе було по правді та совісті, – каже астрологиня.

У свою чергу, прогноз на картах таро показав, що в найближчому майбутньому Борис Джонсон може зіткнутися з перешкодами та ризикує стати генієм, якого так і не вдалося збагнути. Але він має всі ресурси, щоб подолати ці перешкоди, захистити свою позицію і тих, хто цього потребує.