О возможной отставке Бориса Джонсона пишут британские СМИ. По информации разных источников, свое решение премьер-министр Великобритании должен озвучить в ближайшие часы.

За время полномасштабной войны Борис Джонсон стал хорошим другом нашей страны. Украинцы воспринимают политика как своего и даже украинизировали его фамилию как Джонсонюк.

Феномен этого эксцентричного англичанина раскрыла специалист по астрологии Алена Свиридова для Нового канала.

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– По знаку зодиака, Борис Джонсон – Близнецы. Это всегда о гибкости, легкости, доступности, вечном детстве. Кроме того, если посмотреть его натальную карту, можно увидеть многие планеты в этом знаке. Близнецы – знак, отвечающий за коммуникацию, общение, передвижение. Они могут быстро и эффективно адаптироваться, общаться с другими на равных, делать из сложного простое.

Свиридова объясняет, что Близнецы – это зеркало: они подхватывают волну своего собеседника, создавая с ним крепкую эмоциональную связь.

– У Бориса Джонсона очень острое чувство справедливости. Об этом говорит Луна в Весах в его натальной карте. Весы – это в целом история о гармонии, балансе, покое, справедливости. Поэтому когда он видит, что обижают слабых или обвиняют невиновных, он всегда будет пытаться помочь им, спасти. Этот человек – вечный борец за справедливость, ему важно, чтобы все было по правде и совести, – говорит астролог.

В свою очередь прогноз на картах таро показал, что в ближайшем будущем Борис Джонсон может столкнуться с препятствиями и рискует стать в позицию непонятого гения. Но у него есть все ресурсы, чтобы преодолеть эти препятствия, защитить свою позицию и тех, кто в нем нуждается.