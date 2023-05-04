Лідер Китаю Сі Цзіньпін ще досі не може ухвалити для себе правильне рішення та позицію стосовно повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ. Також він не знає, в якому напрямку їм рухатися далі, каже в ексклюзивному коментарі для Фактів ICTV мольфар Максим Гордєєв.

Зазначає, нині щодо цієї ситуації з Китаєм випадає карта Сонця і також карта Відлюдника. В цілому – питання доволі серйозне.

– Ця вся історія закінчиться дуже добре для нас – для України. Але також є деякі чинники, які від нас не залежать. Сі Цзіньпін розуміє свої шанси на Росію. Також він розуміє, що у нього буде все погано, якщо він не зробить якогось кроку вперед для відновлення миру, – зазначає Гордєєв.

Додає, китайському лідеру дуже хочеться стати такою людиною, яка примирить усіх, але треба пам’ятати, що китайці насправді дуже хитрі люди. Зараз вони намагаються “сісти на один стілець” та зайняти дві сторони конфлікту. Аргументують це тим, щоб принести мир.

– Ми повинні розуміти, що тут також зав’язані гроші. Китай в цілому нікого не боїться, але розуміє, якщо він стане на сторону Росії, тоді розпочнеться третя світова війна – це 100%, – каже мольфар.

Нині це питання залишається і витає в повітрі. Остаточної відповіді на цю ситуацію у всесвіту також немає, але можемо сподіватись, що все ж таки та розмова, яка відбулась у президента України та лідера Китаю, призведе до позивних наслідків для нашої країни.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном. Розмова була довгою та змістовною.