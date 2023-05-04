Після смерті кривавого диктатора Володимира Путіна до влади в РФ може прийти людина ще гірша, вважає мольфар Максим Гордєєв.

Каже, часто чує запитання – коли помре Путін, проте не розуміє – невже люди не бояться, що стане тільки гірше.

– Після нього може прийти людина, яка буде ще у 20 тис. разів гіршою. Всесвіт чомусь хоче, щоб ця людина ще була жива. Всесвіт хоче, щоб ми чогось навчилися. Ця історія з війною нам ще раз показала, хто такі українці. Саме ця війна нарешті дала зрозуміти – хто ми і що маємо робити зі своєю країною, – зазначив Гордєєв.

Раніше мольфар розкрив, чи очікувати ракетний обстріл України на 9 травня. Каже, це можливо, проте РФ тільки думає, як це зробити.

Гордєєв закликав бути особливо обережними мешканців центральної України, проте всі мають тримати руку на пульсі.

Також, за його словами, розклад карт не показав велику кількість ракет на 9 травня.