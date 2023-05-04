Лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор не может принять для себя правильное решение и позицию относительно полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ. Также он не знает, в каком направлении им двигаться дальше, говорит в эксклюзивном комментарии для Фактов ICTV мольфар Максим Гордеев.

Отмечает, в настоящее время по этой ситуации с Китаем выпадает карта Солнца и также карта Отшельника. В целом — вопрос довольно серьезный.

— Эта вся история закончится очень хорошо для нас — для Украины. Но также есть некоторые факторы, которые от нас не зависят. Си Цзиньпин понимает свои шансы на Россию. Также он понимает, что у него будет все плохо, если он не сделает какого-то шага вперед для восстановления мира, — отмечает Гордеев.

Добавляет, китайскому лидеру очень хочется стать таким человеком, который примирит всех, но надо помнить, что китайцы на самом деле очень хитрые люди. Сейчас они пытаются “сесть на один стул” и занять две стороны конфликта. Аргументируют это тем, чтобы принести мир.

— Мы должны понимать, что здесь также завязаны деньги. Китай в целом никого не боится, но понимает, если он станет на сторону России, тогда начнется третья мировая война — это 100%, — говорит мольфар.

В настоящее время этот вопрос остается и витает в воздухе. Окончательного ответа на эту ситуацию у вселенной также нет, но можем надеяться, что все же тот разговор, который состоялся у президента Украины и лидера Китая приведет к положительным последствиям для нашей страны.

Напомним, в конце мая Зеленский поговорил с Си Цзиньпином. Разговор был длинным и содержательным.