Пропагандистка Ольга Скабєєва, яка є рупором Кремля, регулярно виливає безліч бруду в бік України, підносячи РФ. Можна сказати, це її єдине й улюблене заняття. Є у путіністки і чоловік Євген Попов, який є таким же пропагандистом.

Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, які багатства отримало подружжя Скабєєвої та Попова за брудну пропаганду.

За його словами, чоловік практично нічого не отримав, на відміну від дружини. Однак і Скабєєвій дістається менше, ніж путіністу Володимиру Соловйову.

– Там взагалі все погано. Ситуація з ним дуже критична. А Скабєєва за ідею працює, вона фінанси отримує, але це зовсім інші гроші, ніж ті, які отримував би Соловйов чи хтось інший. Не мільйони чи мільярди, – наголосив мольфар.

Додає, Скабєєва є шісткою і підлизою, яка дуже рада, що її просто гладять по голові і кажуть, що вона крута.