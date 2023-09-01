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Рада, когда гладят по голове: мольфар сказал, сколько Скабеевой платят за пропаганду

1 сентября 2023, 16:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Скабєєва та Попов

Пропагандистка Ольга Скабеева, являющаяся рупором Кремля, регулярно выливает множество грязи в сторону Украины, возвышая РФ. Можно сказать, это ее единственное и любимое занятие. Есть у путинистки и супруг Евгений Попов, который является таким же пропагандистом.

Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, какие богатства получили супруги Скабеева и Попов за грязную пропаганду.

По его словам, мужчина практически ничего не получил, в отличии от жены. Однако и Скабеевой достается меньше, нежели путинисту Владимиру Соловьеву.

— Там вообще все плохо. Ситуация с ним очень критическая. А Скабеева за идею работает, она финансы получает, но это совсем другие деньги, чем те, которые получал бы Соловьев или кто-то другой. Не миллионы или миллиарды, — подчеркнул мольфар.

Добавляет, Скабеева является шестеркой и подлизой, которая очень рада, что ее просто гладят по голове и говорят, что она крутая.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Российская пропаганда
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