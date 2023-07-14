Прокремлівська ведуча Ольга Скабєєва зраджувала свого чоловіка, пропагандиста Євгена Попова. Мольфар Макс Гордєєв розкрив інтриги відомих персон у російських медіа в ефірі Ранку у великому місті.

– Так, Скабєєва 100-відсотково зраджувала свого чоловіка. Карта з вежею, що палає, вказує на дуже швидкий розпад їхнього шлюбу. Та й стан у них досить важкий, – запевнив мольфар.

Гордєєв додав, що всьому виною зоряна хвороба Скабєєвої. Є ймовірність, що проблеми в шлюбі — з вини чоловіка.

– Можливо, Попов почав себе реалізовувати і зрозумів, що з пропагандою потрібно закінчувати, бо нічого доброго з цього не вийде. У будь-якому разі – зради були. Карта смерті сюди чудово вписується – це те, що чекає на Росію, – додав Макс.

Інші пропагандисти Кремля також не сидять склавши руки – їм доведеться відповісти за все, у чому вони брали участь і закликали робити. Раніше мольфар побачив, що чекає на Соловйова за його діяння. Карти показали, що його наздожене закон – велика ймовірність опинитися у в’язниці.