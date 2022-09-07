Війна не закінчиться в той день, коли помре Путін, але смерть очільника Кремля почне змінювати картину на нашу користь.
За словами нумеролога Владислава Грицая, у Путіна за датою народження випадає три кризові місяці – березень, травень і серпень. Тому не дивно, що кадрові зміни в Кремлі, пов’язані з відстороненням Шойгу від справ, почалися саме в серпні. Однак “це лише початок і верхівка айсберга”.
Грицай каже, у матриці очільника Кремля видно картину його смерті, це може свідчити про те, що Путін давно мертвий.
– Для нього це може бути або серце, або онкологія, або хвороби від ослабленого імунітету. Але ми не дізнаємось цього раніше жовтня. Ви ж розумієте, війна не закінчиться в той день, коли він помре. Той день лише почне змінювати картину на нашу користь і врешті приведе до поступового згасання сил ворога. В тому числі це будуть переговори, на які у Кремлі вже активно сподіваються. Найближчі півтора місяця все покажуть.