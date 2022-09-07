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Путін давно може бути мертвим, найближчі 1,5 місяця все покажуть – нумеролог

7 Вересня 2022, 17:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Путін давно може бути мертвим, найближчі 1,5 місяці все покажуть - нумеролог

Війна не закінчиться в той день, коли помре Путін, але смерть очільника Кремля почне змінювати картину на нашу користь.

За словами нумеролога Владислава Грицая, у Путіна за датою народження випадає три кризові місяці – березень, травень і серпень. Тому не дивно, що кадрові зміни в Кремлі, пов’язані з відстороненням Шойгу від справ, почалися саме в серпні. Однак “це лише початок і верхівка айсберга”.

Грицай каже, у матриці очільника Кремля видно картину його смерті, це може свідчити про те, що Путін давно мертвий.

Зараз дивляться

– Для нього це може бути або серце, або онкологія, або хвороби від ослабленого імунітету. Але ми не дізнаємось цього раніше жовтня. Ви ж розумієте, війна не закінчиться в той день, коли він помре. Той день лише почне змінювати картину на нашу користь і врешті приведе до поступового згасання сил ворога. В тому числі це будуть переговори, на які у Кремлі вже активно сподіваються. Найближчі півтора місяця все покажуть.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін
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