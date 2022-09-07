Война не закончится в тот день, когда умрет Путин, но смерть главы Кремля начнет менять картину в нашу пользу.

По словам нумеролога Владислава Грицая, у Путина по дате рождения выпадает три кризисных месяца – март, май и август. Поэтому неудивительно, что кадровые изменения в Кремле, связанные с отстранением Шойгу от дел, начались именно в августе. Однако “это только начало и верхушка айсберга”.

Грицай говорит, что в матрице главы Кремля видна картина его смерти, это может свидетельствовать о том, что Путин давно мертв.

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