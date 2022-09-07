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Путин давно может быть мертв, ближайшие 1,5 месяца все покажут – нумеролог

7 сентября 2022, 17:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Путін давно може бути мертвим, найближчі 1,5 місяці все покажуть - нумеролог

Война не закончится в тот день, когда умрет Путин, но смерть главы Кремля начнет менять картину в нашу пользу.

По словам нумеролога Владислава Грицая, у Путина по дате рождения выпадает три кризисных месяца – март, май и август. Поэтому неудивительно, что кадровые изменения в Кремле, связанные с отстранением Шойгу от дел, начались именно в августе. Однако “это только начало и верхушка айсберга”.

Грицай говорит, что в матрице главы Кремля видна картина его смерти, это может свидетельствовать о том, что Путин давно мертв.

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– Для него это может быть либо сердце, либо онкология, либо болезни от ослабленного иммунитета. Но мы не узнаем этого раньше октября. Вы ведь понимаете, война не закончится в тот день, когда он умрет. Тот день только начнет менять картину в нашу пользу и в конце концов приведет к постепенному угасанию сил врага. В том числе это будут переговоры, на которые уже активно надеются в Кремле. Ближайшие полтора месяца все покажут.

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Теги
Війна в Україні Владимир Путин
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