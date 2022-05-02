Астропрогноз на 3 травня обіцяє приплив сил та енергії. Це один зі сприятливих днів у році, який варто присвятити починанням.

3 травня є найсильнішим у році, оскільки Сонце та Місяць перебувають у найсильніших положеннях, запевняє астролог Дмитро Вартанян.

У цей день можна сміливо можна запускати нові проекти, відкривати бізнес, вступати на нову посаду, розпочинати будівництво, переїжджати до нового будинку чи офісу. Будь-які починання у цей час принесуть найсприятливіші та найстійкіші плоди в майбутньому.

Сьогодні ви можете відчути приплив сил та енергії, яку необхідно направити до творчих справ і проектів. Інертність і пасивність у цей день не лише небажана, а й небезпечна.

3 травня – сприятливий день для початку навчання, поїздок і покупок, а також для комерційних і торгових угод та вирішення перспективних фінансових питань.

Несприятливо у цей день руйнування і закінчення справ.

Вівторок – день активного та войовничого Марсу. Одяг червоного кольору допоможе сконцентруватися та спрямувати надмірну енергію не на руйнування та конфлікти, а на роботу та творення.