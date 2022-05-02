Астропрогноз на 3 мая обещает прилив сил и энергии. Это один из благоприятных дней в году, который стоит посвятить начинаниям.

3 мая является сильнейшим в году, поскольку Солнце и Луна находятся в самых сильных положениях, уверяет астролог Дмитрий Вартанян.

В этот день можно смело можно запускать новые проекты, открывать бизнес, вступать в новую должность, начинать строительство, переезжать в новый дом или офис. Любые начинания в это время принесут самые благоприятные и устойчивые плоды в будущем.

Сегодня вы можете почувствовать прилив сил и энергии, которую необходимо направить в созидательные дела и проекты. Инертность и пассивность в этот день не только нежелательна, но и опасна.

3 мая — благоприятный день для начала обучения, поездок и покупок, а также для коммерческих и торговых сделок и решения перспективных финансовых вопросов.

Неблагоприятно в этот день разрушение и окончание дел.

Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.