Травень буде сповнений важких і водночас позитивних подій. Він також покаже горизонти закінчення війни в Україні, переконаний екстрасенс Максим Гордєєв.

Кожен бій у травні буде знаковим та яскравим – росіяни не підозрюють, що георгіївська стрічка стане для них жалобною.

Путін дуже хоче здобути хоч якусь перемогу до 9 травня, але Максим Гордєєв упевнений, що цей день може стати для президента РФ фатальним.

– Дев’ятка жезлів уособлює число 9 і означає останній бій. Це говорить про те, що російська армія вже на своєму фінальному подиху.

На думку Гордєєва, на фейковий парад 9 травня Росія виведе “ветеранів” війни, щоб показати всю “силу” Росії.

До слова, це не перше передбачення щодо небезпеки для Путіна у травні. Раніше астрологиня назвала три фатальні дати для президента РФ, зауваживши, що крах політичної кар’єри Путіна може настати вже 16 травня 2022 року.