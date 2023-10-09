Ще у давні часи людство помітило, що різні фази, які проходить Місяць, впливають на життя. Вважається, що коли Місяць зростає, у нас збільшується кількість енергії, організм входить в тонус і не так втомлюється, емоції стають яскравішими та поліпшуються справи. Факти.Life дізналися, коли буде зростаючий Місяць у листопаді 2023, щоби ви могли налаштуватися на позитив та запланувати щось важливе.

Дні у листопаді 2023, коли місяць буде рости

Згідно з Місячним календарем, 13 листопада зʼявиться молодик, що почне зростати з 14 листопада 2023 року. Ця фаза триватиме до 26 листопада включно, доки 27-го числа ми не побачимо повню.

Що можна та не можна робити у різні дні зростаючого місяця

14 листопада – перший день зростаючого Місяця буде добрим для подорожей та планування дитини. Проте в цей день категорично не рекомендується вживати алкоголь, сваритися та починати якусь нову справу.

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15 листопада – навпаки – просто супердень для того, щоби почати щось нове, а також для навчання, творчості, подорожей та зачаття дитини. Утім, сперечатися так само не варто, а сни снитимуться не найкращі.

16 листопада – день несприятливий практично за всіма параметрами, крім спорту. Тож якщо ви раптом плануєте піти до зали чи позайматись вдома – саме час.

17 листопада – теж не надто сприятливий день, особливо для спілкування. Зате займатися домашніми справами та планувати дитину буде доречно.

18 листопада – дуже важкий день, на який не варто покладати надій. Тому просто влаштуйте застілля – для цього день сприятливий, як і для похода в перукарню.

19 листопада – якщо вам доведеться в цей день спілкуватися з людьми, вчитися чи займатися творчістю, вважайте, що вам горить зелене світло. Ця дата сприятлива для всіх цих справ.

20 листопада – доволі нейтральний день без особливих коливань, хоча й дуже сприятливий для розмов із начальством. Тож якщо ви хочете поговорити про підвищення зарплатні, придивіться до цієї дати.

21 листопада – чудовий день для подорожі, відпочинку та операцій з нерухомістю. Цього не скажеш про одруження, тому краще запланувати цю важливу подію на інший день.

22 листопада – зосередьте увагу на фізичних навантаженнях. Майже для всього іншого день несприятливий.

23 листопада – доволі гарний день, ось тільки сперечатися, чи подорожувати, не варто.

24 листопада – на цей день заплануйте відпочинок, стрижку чи зачаття дитини.

25 листопада – день загалом несприятливий, тому краще просто його перечекати без якихось грандіозних планів.

26 листопада – останній день Місяця, що росте, сприятиме спілкуванню та навчанню.

Тож плануйте свій час та список справ, і нехай вам в усьому сприяє Місяць.