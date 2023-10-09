Еще в давние времена человечество заметило, что разные фазы, которые проходит Луна, влияют на жизнь. Считается, что когда Луна растет, у нас возрастает энергия, организм входит в тонус и не так устает, эмоции становятся ярче и улучшаются дела. Факты.Life узнали, когда будет растущая Луна в ноябре 2023, чтобы вы могли настроиться на позитив и запланировать что-то важное.

Дни в ноябре 2023, когда луна будет расти

Согласно Лунному календарю, 13 ноября появится новая Луна, которая начнет расти с 14 ноября 2023 года. Эта фаза продлится до 26 ноября включительно, пока 27-го числа мы не увидим полнолуние.

Что можно и нельзя делать в разные дни растущей луны

14 ноября — первый день растущей Луны будет хорош для путешествий и планирования ребенка. Однако в этот день категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, ссориться и начинать какое-то новое дело.

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15 ноября — наоборот просто супердень для того, чтобы начать что-то новое, а также для обучения, творчества, путешествий и зачатия ребенка. Впрочем, спорить тоже не стоит, а сны будут сниться не самые лучшие.

16 ноября — день неблагоприятный практически по всем параметрам, кроме спорта. Поэтому если вы вдруг планируете пойти в зал или позаниматься дома — самое время.

17 ноября — тоже не слишком благоприятный день, особенно для общения. Зато заниматься домашними делами и планировать ребенка будет уместно.

18 ноября — очень тяжелый день, на который не стоит возлагать надежд. Поэтому просто устройте застолье — для этого день благоприятен, как и для похода в парикмахерскую.

19 ноября — если вам придется в этот день общаться с людьми, учиться или заниматься творчеством, считайте, что вам горит зеленый свет. Эта дата благоприятна для всех этих дел.

20 ноября — довольно нейтральный день без особых колебаний, хотя и очень благоприятный для разговоров с начальством. Поэтому если вы хотите поговорить о повышении зарплаты, присмотритесь к этой дате.

21 ноября — отличный день для путешествия, отдыха и операций с недвижимостью. Этого не скажешь о бракосочетании, поэтому лучше запланировать это важное событие на другой день.

22 ноября — сосредоточьте внимание на физических нагрузках. Почти для всего остального день неблагоприятен.

23 ноября — довольно хороший день, вот только спорить или путешествовать не стоит.

24 ноября — на этот день запланируйте отдых, стрижку или зачатие ребенка.

25 ноября — день в целом неблагоприятный, поэтому лучше просто его переждать без каких-то грандиозных планов.

26 ноября — последний день растущей Луны будет способствовать общению и обучению.

Поэтому планируйте свое время и список дел, и пусть вам во всем способствует Луна.