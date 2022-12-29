Перуанські шамани провели обряд із портретами президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вони заявили, що війна в Україні закінчиться в 2023 році.

На вершині пагорба Сан-Крістобаль в Лімі – столиця Перу, шамани, одягнені в традиційний андський одяг вітали прийдешній рік церемонією очищення з використанням квітів, пахощів, живої змії і фотографій важливих політичних діячів, роблячи прогнози на 2023 рік.

Так, змія повзала по фотографіях президента України і президента Росії. В ході церемонії група шаманів і цілителів передбачила, що конфлікт закінчиться вже влітку наступного року, а саме – до серпня.

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– Все це вщухне. Прийде мир, спокій. Це те, що ми бачили, – сказала шаманка Клеоф Седано.

Щороку в грудні вони проводять церемонію передбачень. Минулого року перуанські шамани говорили, що 2022 рік буде сприятливим для всіх країн, тобто – війни вони не побачили. Цілителі навпаки стверджували, що конфліктів стане менше.