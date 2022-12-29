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Астрологія

Придет мир, покой. Перуанские шаманы увидели окончание войны в Украине

29 декабря 2022, 17:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шаман
Источник: Unsplash

Перуанские шаманы провели обряд с портретами президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Они заявили, что война в Украине закончится в 2023 году.

На вершине холма Сан-Кристобаль в Лиме — столица Перу, шаманы, одетые в традиционную андскую одежду приветствовали наступающий год церемонией очищения с использованием цветов, благовоний, живой змеи и фотографий важных политических деятелей, делая прогнозы на 2023 год.

Так, змея ползала по фотографиям президента Украины и президента России. В ходе церемонии группа шаманов и целителей предсказала, что конфликт закончится уже летом следующего года, а именно — к августу.

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— Все это утихнет. Придет мир, покой. Это то, что мы видели, — сказала шаман Клеоф Седано.

Ежегодно в декабре они проводят церемонию предсказаний. В прошлом году перуанские шаманы говорили, что 2022 год будет благоприятным для всех стран, то есть — войны они не увидели. Целители наоборот утверждали, что конфликтов станет меньше.

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Источник
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