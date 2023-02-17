Що чекає на Україну 24 лютого 2023 - прогноз відьми

Наближається 24 лютого – дата повномасштабного вторгнення Росії до України. Що готує Кремль на річницю війни та які приховані плани має Путін – Фактам ICTV розповіла відьма та фіналістка 21 сезону Битви екстрасенсів Марія Тиха.

За словами Тихої, найінтенсивніші бої у лютому відбуватимуться на Донецькому та Луганському напрямках.

– Наступ буде важким для обох сторін. Мені показує три основні точки — населені пункти, які будуть “воротами” для окупантів. Вони чергуватимуть загострення за цими локаціями, основна частина армії РФ розташовуватиметься саме там. Небезпечні точки біля води – річки, ставки, озера. Будуть спроби створити котли локально невеликими селами. Схід, як і раніше, залишиться головним напрямком росіян.

Марія Тиха впевнена, що Росія змінить стратегію бою — за основу візьмуть обстріл паралельно зі стримуванням прориву ЗСУ.

Зараз дивляться

– На мою думку, РФ буде застосовувати заборонену хімічну зброю. Також будуть спроби відведення уваги від основного фронту. На мій погляд, якраз таки буде використана Запорізька область. Відчуваю провокації та спроби піти з того напрямку. Фонить Запорізька АЕС — бачу пробої та дірки, з якоїсь колби витікає рідина прямо в річку. Окупанти спробують маніпулювати нами.

Херсонський напрямок. Будуть обстріли. Бачу, що росіяни використовуватимуть фосфорні бомби і неодноразово.

Фонить Каховське водосховище. Відчуття, що буде багато води в сусідніх селищах. Це свого роду останній подих окупантів, щоб стримати ЗСУ. Але все марно — ЗСУ підуть у контрнаступ.

– Я бачила сон. Коса, яку омиває море із двох сторін. Пляж, загоряють люди, парк атракціонів з оглядовим колесом. І на цій косі сидять ЗСУ. Влітку буде деокуповано морську територію.

Житомирська область. Бачу провокації на кордоні, область має бути під дуже серйозним контролем.

Сумська область. Ворог стягує техніку. Чітко бачу спроби нападу та проходу через кордон. ЗСУ відбиватимуть неодноразово окупантів. Відчуття, що дуже багато колаборантів, котрі здають координати. Бачу зміну влади на матріархат, тобто багато жінок прийде до влади.

– У дати перед і після 24 лютого ухвалюватимуться важливі рішення для Кремля, аж до зміни генералів. На фронті будуть загострення та активні наступи росіян. Також у лютому випадає смерть якогось високопоставленого військового в РФ, який відповідає за військові дії.

Особливу увагу варто звернути на дати – 9, 10, 17, 21, 23, 24-28 лютого. У цей час РФ планує масовий ракетний обстріл, після якого точково обстрілюватиме прикордонні зони.