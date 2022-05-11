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Астрологія

Приготуйте смачненьке та випромінюйте оптимізм: гороскоп на 12 травня

12 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 12 травня 2022 - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 12 травня обіцяє сприятливий день для творчості та справ по дому.

За словами астролога Дмитра Вартаняна, енергетика 12 травня є не зовсім однозначною. Є сприятливі показники, але зберігається ймовірність несподіваних проблем у справах.

Краще присвятити цей день поточним справам, поставивши у пріоритет завдання, спрямовані на довгостроковий результат.

12 травня – хороший день для саморозвитку та освіти, для спілкування з мудрими та досвідченими людьми, а також із старшими за вас людьми.

Після 16.59 гарний час для творчості та заняття будь-яким ремеслом. Можна приготувати щось смачне та порадувати свою сім’ю, або просто зайнятися домашніми справами.

Транслюйте сьогодні подяку та оптимізм, це позитивно позначиться на вашому настрої та притягне нові можливості. А ще сьогоднішній день сприятливий для благодійності.

Четвер – день мудрого Юпітера, що несе удачу. Одяг жовтого кольору притягне удачу у ваші справи та допоможе ухвалити мудрі рішення.

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