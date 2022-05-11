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Астрологія

Приготовьте вкусненькое и излучайте оптимизм: гороскоп на 12 мая

12 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 12 травня 2022 - як пройде сьогоднішній день

Гороскоп на 12 мая обещает благоприятный день для творчества и дел по дому.

По словам астролога Дмитрия Вартаняна, энергетика 12 мая не совсем однозначная. Есть благоприятные показатели, но при этом сохраняется вероятность неожиданных проблем в делах.

Лучше посвятить этот день текущим делам, поставив в приоритет задачи, которые направлены на долгосрочный результат.

12 мая — хороший день для саморазвития и образования, для общения с мудрыми и опытными людьми, а так же с людьми старше вас.

После 16.59 хорошее время для творчества и занятия любым ремеслом. Можно приготовить что-то вкусное и порадовать свою семью, или просто заняться домашними делами.

Транслируйте сегодня благодарность и оптимизм, это положительным образом скажется на вашем настроении и притянет к вам новые возможности. А еще, сегодняшний день благоприятен для благотворительности.

Четверг — день мудрого и несущего удачу Юпитера. Одежда желтого цвета притянет удачу в ваши дела и поможет принимать мудрые решения.

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