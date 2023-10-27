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Вона все ще на волі: мольфар розкрив, хто навів ракети РФ на термінал пошти під Харковом

27 Жовтня 2023, 17:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Харків
Джерело: Факти ICTV

Трагедія на терміналі пошти торкнулася багатьох українців – це активно обговорюється в мережі. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті розповів, хто навів російські ракети на термінал Нової пошти під Харковом.

Карти показують – ворог припускав, що в приміщенні була якась зброя.

– Карта Вежі та Десятка жезлів показує, що вони реально хотіли знищити ударом зброю. Це була дезінформація, – зазначає мольфар.

Гордєєв додав, що росіяни повірили в неправдиву інформацію – обстріл був цілком логічним з їхнього боку на тлі цього. Карти також показали, хто саме зробив наведення на термінал НП.

Зараз дивляться

– Була жінка-інформаторка, яка розповіла, що нібито бачила завезення військової техніки в термінал. Проблема в тому, що ця жінка досі на волі, – додав мольфар.

Утім, Україна обов’язково відповість на тероризм із боку Росії. Приміром, мольфар побачив, чи буде знищений Чорноморський флот РФ. Карти показали, що ворог уже відчуває, що трапиться щось жахливе для них.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Нова пошта
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