Этой зимой в Украине будет гораздо меньше проблем с электроэнергией, чем в прошлом году.

Об этом в эфире Ранку у великому місті рассказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

Однако он отметил, что россияне не оставят намерений уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины.

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— Ближе к зиме, да, будут блэкауты. Но это будет где-то 50% от того, что было в предыдущем году, — сказал мольфар.

Что раньше говорил мольфар

Недавно Макс Гордеев увидел, что будет с Черноморским флотом России. Мольфар уверен, что Украина сможет его уничтожить.

Как показали карты, оккупанты уже начинают оттуда бежать, поскольку “чувствуют что-то ужасное”.

Также Гордеев заявлял, что конфликт Украины и России будет дольше, чем открытая война. По его словам, конец войны не будет означать завершения всех событий.