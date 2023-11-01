Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрология

Проблем со светом будет меньше: мольфар увидел, будет ли в Украине блэкаут этой зимой

1 ноября 2023, 16:16
Валентина Чорна редактор ленты
блекаути

Этой зимой в Украине будет гораздо меньше проблем с электроэнергией, чем в прошлом году.

Об этом в эфире Ранку у великому місті рассказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

Однако он отметил, что россияне не оставят намерений уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины.

Сейчас смотрят

— Ближе к зиме, да, будут блэкауты. Но это будет где-то 50% от того, что было в предыдущем году, — сказал мольфар.

Что раньше говорил мольфар

Недавно Макс Гордеев увидел, что будет с Черноморским флотом России. Мольфар уверен, что Украина сможет его уничтожить.

Как показали карты, оккупанты уже начинают оттуда бежать, поскольку “чувствуют что-то ужасное”.

Также Гордеев заявлял, что конфликт Украины и России будет дольше, чем открытая война. По его словам, конец войны не будет означать завершения всех событий.

Читайте также:
ХарківОна все еще на свободе: мольфар раскрыл, кто навел ракеты РФ на терминал почты под Харьковом

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь