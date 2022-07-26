Переможець Битви екстрасенсів на СТБ Максим Гордєєв відповів на запитання – коли помре президент РФ Володимир Путін.
Каже, Путіна охороняє диявол, тож поки що він не помре.
– Ви всі так хочете, щоб Путін помер, він помре, але хто прийде на його місце? Я думаю, що може прийти ще гірша людина… Ситуація, навпаки, може стати гіршою, – сказав екстрасенс.
Гордєєв наголосив, що в Путіна немає жодних двійників, він один.
– Ви можете бачити зміни, але це тільки тому, що людина одержима дияволом… Це подоба людини, яка одержима демоном. Дуже багато хто говорить про його ботокс та інші моменти, але коли людина змінюється енергетично, вона змінюється і візуально. Поки що демон його тримає, оскільки яка людина проживе стільки часу з раком. Рак у нього по всьому тілу, – наголосив Максим.