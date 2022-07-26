Переможець Битви екстрасенсів на СТБ Максим Гордєєв відповів на запитання – коли помре президент РФ Володимир Путін.

Каже, Путіна охороняє диявол, тож поки що він не помре.

– Ви всі так хочете, щоб Путін помер, він помре, але хто прийде на його місце? Я думаю, що може прийти ще гірша людина… Ситуація, навпаки, може стати гіршою, – сказав екстрасенс.

Гордєєв наголосив, що в Путіна немає жодних двійників, він один.

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