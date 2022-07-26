Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Рак по всьому тілу: екстрасенс сказав, коли помре Путін і чи є у нього двійник

26 Липня 2022, 19:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Путін помирає через хворобу: нумеролог побачив смерть на операційному столі

Переможець Битви екстрасенсів на СТБ Максим Гордєєв відповів на запитання – коли помре президент РФ Володимир Путін.

Каже, Путіна охороняє диявол, тож поки що він не помре.

– Ви всі так хочете, щоб Путін помер, він помре, але хто прийде на його місце? Я думаю, що може прийти ще гірша людина… Ситуація, навпаки, може стати гіршою, – сказав екстрасенс.

Гордєєв наголосив, що в Путіна немає жодних двійників, він один.

Зараз дивляться

– Ви можете бачити зміни, але це тільки тому, що людина одержима дияволом… Це подоба людини, яка одержима демоном. Дуже багато хто говорить про його ботокс та інші моменти, але коли людина змінюється енергетично, вона змінюється і візуально. Поки що демон його тримає, оскільки яка людина проживе стільки часу з раком. Рак у нього по всьому тілу, – наголосив Максим.

Читайте також:
Путін хворий на рак, йому залишилося недовго - тарологПутін хворий на рак, йому залишилося недовго – таролог

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні Володимир Путін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь