У листопаді починається новий місячний календар і в перший тиждень нас чекає повний Місяць – 8 числа. Якщо бути точніше, він настане о 13:02 за київським часом і відбудеться в знаку Тельця.

Фаза повного Місяця впливає на все живе на планеті Земля, особливо – на людей. Спеціально для Фактів ICTV практикуючий чорний маг, таролог та учасник Битви екстрасенсів України Віктор Литовський склав гороскоп на повний Місяць у листопаді 2022.

Овен

Повний Місяць у листопаді 2022 року видасться для Овнів непростим періодом. Вас будуть на кожному кроці чекати труднощі, з якими ви однозначно впораєтеся, якщо зможете стримати свої емоції і впевнено рухатися далі до своїх цілей.

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Телець

Представникам знака зодіаку Телець період повного Місяця підготує бурхливий сплеск яскравих емоцій. Це буде період нових і цікавих знайомств, які принесуть вам не тільки позитивні емоції, але і можуть навіть послужити допомогою у ваших робочих справах і бізнесі.

Близнюки

Близнюки в листопаді в фазі повного Місяця весь свій час присвятять сім’ї, рідним і близьким, вечірнім прогулянкам із дітьми, походам в улюблені заклади, облаштуванням будинку. Також цей час буде дуже сприятливим для проведення вигідних угод, покупок і поїздок, які ви так довго відкладали на потім.

Рак

Якщо раніше у вас був шанс досягти якоїсь поставленої мети, але ви не скористалися ним, то фаза повного Місяця надасть вам другу спробу. Найголовніше для отримання позитивного результату – не відмовляйтеся від допомоги, яку вам пропонують, і тоді у вас все вийде і ви будете на висоті.

Лев

Для представників знака зодіаку Лев повний Місяць у листопаді буде часом переходу на новий, високий рівень. Особливо вдалим цей період буде для тих представників, хто зміг переглянути своє минуле, зробив аналіз своїх помилок і побачив новий вектор розвитку. Також повний Місяць принесе для вас доленосні зустрічі, які зможуть кардинально змінити ваше життя.

Діва

Листопад 2022 року в період повного Місяця буде часом для розширення кола знайомих, налагодження старих стосунків. Для самотніх представників цього знака зодіаку з’явиться шанс зав’язати незвичайний і дуже бурхливий роман, ваш потяг буде настільки сильним, що ці стосунки розвиватимуться зі швидкістю світла.

Терези

У повний Місяць Терезам варто нарешті зайнятися плануванням того, що необхідно зробити в найближчому майбутньому, це стосується не тільки питань, пов’язаних із вашою роботою і тим, що необхідно виконати, втілити в життя задумані проєкти, а й варто нарешті продумати, що ви зможете зробити на вихідних, наприклад, поїхати на риболовлю чи виїхати за місто.

Скорпіон

Скорпіони в період повного місяця повинні бути гранично обережні зі своїм оточенням, колегами по роботі, бізнес-партнерами і навіть рідними. Побачивши ваш успіх у справах, їх наповнюватиме заздрість, і вони будь-якими способами, правдами і неправдами перешкоджатимуть успішній реалізації поставлених вами цілей і завдань.

Стрілець

Повний Місяць у листопаді 2022 року ідеально підходить Стрільцям для пізнання чогось нового, набуття нових знань і навичок, саморозвитку. Якщо вам здаватиметься, що ви не впораєтеся чи буде щось не виходити з першого разу, не варто одразу засмучуватися, опускати руки. Зробіть невеликий крок назад і потім знову впевнено рухайтеся далі. У вас усе вийде!

Козоріг

Козерогам доведеться помірятися силами з труднощами, які випадуть на їхню долю. Багато справ, які можна було вирішити дуже швидко, просуватимуться повільно, з затримками, вам здаватиметься, що проєкти, які ви реалізовуєте, вичерпали себе, і ви почнете шукати інше застосування своїх можливостей, з колегами можуть бути розбіжності, які переростуть у конфліктні ситуації.

Водолій

Водоліям випала унікальна можливість для виконання задумів, ваші мрії нарешті почнуть втілюватися в життя. Це чудовий час для зміни іміджу, зачіски, стилю одягу чи навіть для здійснення чогось божевільного, наприклад, стрибка з парашутом. Емоції так і переповнюватимуть вас.

Риби

Рибам доведеться затягнути пояс тугіше, оскільки в період повного місяця можуть виникнути труднощі з фінансами, затримка заробітної плати, а також можливі ситуації, з яких без грошей ви не зможете вийти. Також будьте вкрай уважні, постарайтеся виключити можливість втрати грошей, не робіть необдумані покупки чи вкладення, не позичайте гроші, особливо тим, кого знаєте довго і добре.