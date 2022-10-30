30 жовтня войовнича планета Марс сповільнить свій рух щодо Землі. Цей період називається ретроградний Марс, оскільки візуально здається, що планета починає рух у зворотний бік.

З астрологічної точки зору це може стати причиною вагомих змін у різноманітних життєвих сферах, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів в Україні Жаля Алекперова.

Спеціально для наших читачів екстрасенс підготувала гороскоп для всіх знаків зодіаку на цей період. І розповіла, чого варто очікувати і на що звернути увагу.

Зараз дивляться

Овен

Цей період для представників знака буде доволі конфліктним. Вплив войовничого Марса може підштовхнути Овнів до суперечок і розбрату із близькими людьми. Але варто пам’ятати, що залагодити сварки буде нелегко. Тому варто бути стриманішими.

Телець

Впевненість Тельців в цей період може похитнутися. Раз у раз представники знаку можуть відступати перед труднощами. Але зірки радять бути наполегливішими. Саме від вашої цілеспрямованості буде на пряму залежати успіх.

Близнюки

Не варто розпорошуватися на дрібні турботи. Є велика ймовірність, що це відверне вас від серйозних висот, досягти яких, до речі, буде легко. У перших числах листопада варто особливу увагу приділити своєму здоров’ю. Можливі проблеми з серцево-судинною системою.

Рак

У період ретроградного Марса багатьом Ракам може здаватися, що їхні старання марні. Але не варто впадати в песимістичний настрій. Дозвольте собі відволіктися на кілька днів, а потім знову беріться за справу. Ви майже досягли цілі!

Лев

Зірки радять Левам бути обережнішими у вирішенні фінансових питань. Зірки можуть підштовхнути вас до необдуманих і невигідних інвестицій. У сфері особистих стосунків не варто загострювати обстановку. Маленька сварка може стати причиною серйозного розладу з коханою людиною.

Діва

У цей період зірки обіцяють Дівам нові звершення і сміливі цілі. Головне при цьому – триматися подалі від людей, які намагаються збити вас з правильного шляху. Також ретроградний Марс підштовхне представників знака до внутрішніх змін. Так, те, що здавалося труднощами, навпаки може стати вдалим шансом.

Терези

Терези будуть схильні до поспішних рішень і необдуманих вчинків. У зв’язку з цим є ризик потрапити в халепу. Тому не варто поспішати. А за необхідності зробити вибір намагайтеся частіше радитися з близькими людьми.

Скорпіон

У цей період варто бути уважнішими до навколишніх. Ваша відстороненість і холодність може сильно поранити близьких. Тож душевні розмови і приємні сюрпризи рідним людям будуть зовсім незайвими. А ось фінансова сфера порадує несподіваним прибутком. У вас буде можливість поліпшити свій добробут.

Стрілець

Період ретроградного Марса підштовхне Стрільців до активних дій. А тому представники знака легко зможуть впоратися навіть з тими завданнями, які довго відкладали на потім через перепони на своєму шляху. Порада зірок – не зменшувати оберти. Ви можете підкорити будь-які вершини.

Козеріг

У цей час впертість Козерогів може досягти свого максимуму. У свою чергу категоричність і незговірливість – пряма дорога до серйозних розбіжностей не тільки в особистій сфері стосунків, але і в професійній діяльності. І щоб не залучати в своє життя складнощі, варто м’якше ставитися до навколишніх.

Водолій

Ретроградний Марс обіцяє Водоліям чимало позитивних життєвих змін. Головне при цьому – не втрачати можливості, які у вас з’являться. Будьте активнішими й ухвалюйте рішення тут і зараз. Що стосується здоров’я, то тут варто бути обережнішими. Є ризик отримати травму. Тож з екстримом і сильними фізичними навантаженнями не перестарайтеся.

Риби

Цей період може принести Рибам чимало випробувань в сфері особистих стосунків. Є велика ймовірність нерозуміння з боку партнера. Якщо вам здається, що ви говорите різними мовами, не варто припиняти розмовляти. Мовчання і приховані образи – не найкращий спосіб вирішити проблему.