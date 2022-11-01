В ноябре начинается новый лунный календарь и в первую неделю нас ждет полнолуние — 8 числа. Если быть точнее, оно наступит в 13:02 по киевскому времени и произойдет в знаке Тельца.

Фаза полной Луны влияет на все живое на планете Земля, в особенности — на людей. Специально для Фактов ICTV практикующий черный маг, таролог и участник Битвы экстрасенсов Украины Виктор Литовский составил гороскоп на полнолуние в ноябре 2022.

Овен

Полнолуние в ноябре 2022 года выдастся для Овнов непростым периодом. Вас будут на каждом шагу ожидать трудности, с которыми вы однозначно справитесь, если сможете сдержать свои эмоции и уверенно двигаться дальше к своим целям.

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Телец

Представителям знака зодиака Телец период полной Луны подготовит бурный всплеск ярких эмоций. Это будет месяц новых и интересных знакомств, которые принесут вам не только положительные эмоции, но и могут даже послужить помощью в ваших рабочих делах и бизнесе.

Близнецы

Близнецы в ноябре в фазе полной Луны все свое время посвятят семье, родным и близким, вечерним прогулкам с детьми, походам в любимые заведения, обустройству дома. Также данное время будет очень благоприятным для проведения выгодных сделок, покупок и поездок, которые вы так долго откладывали на потом.

Рак

Если раньше у вас был шанс достичь какой-то поставленной цели, но вы не воспользовались им, то фаза полной Луны предоставит вам вторую попытку. Самое главное, для получения положительного результата не отказывайтесь от помощи, которую вам предлагают, и тогда у вас все получится и вы будете на высоте.

Лев

Для представителей знака зодиака Лев полнолуние ноября будет временем перехода на новый, высокий уровень. Особенно удачным этот период будет для тех представителей, кто смог пересмотреть свое прошлое, сделал анализ своих ошибок и увидел новый вектор развития. Также полная Луна принесет для вас судьбоносные встречи, которые смогут кардинально изменить вашу жизнь.

Дева

Ноябрь 2022 года в период полнолуния будет временем для расширения круга знакомых, налаживания старых отношений. Для одиноких представителей данного знака зодиака появится шанс завязать необычный и очень бурный роман, ваше влечение будет настолько сильным, что эти отношения будут развиваться со скоростью света.

Весы

В полнолуние Весам стоит наконец-то заняться планированием того, что необходимо сделать в ближайшем будущем, это касается не только вопросов, связанных с вашей работой и тем, что необходимо выполнить, воплотить в жизнь задуманные проекты, но и стоит наконец-то продумать, что вы сможете сделать на выходных, например, поехать на рыбалку или выехать за город.

Скорпион

Скорпионы в период полной Луны должны быть предельно осторожны со своим окружением, коллегами по работе, бизнес-партнерами и даже родными. Увидев ваш успех в делах, их будет наполнять зависть, и они любыми способами, правдами и неправдами будут препятствовать успешной реализации поставленных вами целей и задач.

Стрелец

Полнолуние в ноябре 2022 года идеально подходит Стрельцам для познания чего-то нового, обретения новых знаний и навыков, саморазвития. Если вам будет казаться, что вы не справитесь или будет что-то не получаться с первого раза, не стоит сразу огорчаться, отпускать руки. Сделайте небольшой шаг назад и потом опять уверенно двигайтесь дальше. У вас все получится!

Козерог

Козерогам придется помериться силами с трудностями, которые выпадут на их долю. Многие дела, которые можно было решить очень быстро, будут продвигаться медленно, с задержками, вам будет казаться, что проекты, которые вы реализовываете, исчерпали себя, и вы начнете искать другое применение своих возможностей, с коллегами могут быть разногласия, которые перерастут в конфликтные ситуации.

Водолей

Водолеям выпала уникальная возможность для исполнения замыслов, ваши мечты наконец-то начнут воплощаться в жизнь. Это прекрасное время для смены имиджа, прически, стиля одежды или даже для совершения чего-то безумного, например, прыжка с парашютом. Эмоции так и будут переполнять вас.

Рыбы

Рыбам придется затянуть пояс потуже, поскольку в период полной Луны могут возникнуть трудности с финансами, задержка заработной платы, а также возможны ситуации, из которых без денег вы не сможете выйти. Также будьте крайне внимательны, постарайтесь исключить возможность потери денег, не совершайте необдуманные покупки или вложения, не одалживайте деньги, особенно тем, кого знаете долго и хорошо.