У жовтні 2021 року українці зможуть побачити повний Місяць у фазі знаку Терези. За словами астрологів, це станеться 6 жовтня. У цей день схід нічного світила очікується о 06.05, а захід – о 18.15.

6 жовтня – 30 місячний день. У цю добу варто розслабитися після напруженої роботи. Не варто починати щось нове — краще швидко закінчити розпочате.

Цей період — чудова можливість для створення успішної співпраці. Розбіжностей у командній роботі не передбачається, але можуть виникнути труднощі під час ухвалення рішень – 6 жовтня це даватиметься вкрай важко. Можливість вибору краще перенести на сприятливіший час.

30 фаза Місяця — найкращий час для підбиття підсумків і завершення справ. Варто проаналізувати свою роботу і знайти помилки, щоб не допускати їх у майбутньому.

Якщо з’явиться бажання поспілкуватися — краще робити це в колі сім’ї, близьких друзів або старих знайомих. Їхні слова і поради скерують вас у потрібному напрямку. 6 жовтня — чудовий день для прощення кривдників, а також для покаяння в гріхах.

Фаза нового Місяця в цей день допоможе відмовитися від шкідливих звичок. Саме час попрощатися з алкоголем, нікотином, а також переглянути свій графік харчування.

Місячний календар 2021

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих днів для взаємин і кар’єри.

Наприклад, докласти особливих зусиль в роботі краще 7, 14 і 27 жовтня. Місяць гарантує успіх у всіх починаннях.

В деякі дні жовтня краще відмовитися від спілкування — можливі неприємні наслідки. Уникати розмов краще 1, 2, 5 і 31 числа.