В октябре 2021 года украинцы смогут увидеть полную Луну в фазе знака Весы. По заявлениям астрологов, эта случится 6 октября. В этот день восход ночного светила ожидается в 06.05, а закат — в 18.15.

6 октября — 30 лунный день. В эти сутки стоит расслабиться после напряженной работы. Не стоит начинать что-то новое — лучше быстро закончить начатое.

Этот период — отличная возможность для создания успешного сотрудничества. Разногласия в командной работе не предусмотрены, но могут возникнуть трудности во время принятий решений — 6 октября это будет даваться крайне трудно. Возможность выбора лучше перенести на более благоприятное время.

30 фаза Луны — лучшее время для подведения итогов и завершения дел. Стоит проанализировать свою работу и найти ошибки, чтобы не допускать их в будущем.

Если появится желание пообщаться — лучше делать это в кругу семьи, близких друзей или старых знакомых. Их слова и советы направят вас в нужную сторону. 6 октября — отличный день для прощения обидчиков, а также для покаяния в грехах.

Фаза новой Луны в этот день поможет отказаться от вредных привычек. Самое время попрощаться с алкоголем, никотином, а также пересмотреть свой график питания.

Лунный календарь 2021

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных дней для отношений и карьеры.

К примеру, приложить особые усилия в работе лучше 7, 14 и 27 октября. Луна гарантирует успех во всех начинаниях.

В некоторые дни октября лучше отказаться от общения — возможны неприятные последствия. Избегать разговоров лучше 1, 2, 5 и 31 числа.