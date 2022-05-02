Повний місяць у червні 2022 року українці спостерігатимуть у середині місяця — 14 числа о 21.56. Ця фаза Місяця припадає на вівторок, і перебуватиме у знаку Стрільця.

Астрологи запевняють, що Стрілець позитивно позначиться на житті людей. Рекомендується використовувати абстрактне мислення. Цей знак зодіаку також гарантує успішну реєстрацію підприємств, а також розв’язання питань у галузі права.

Навіть бюрократичні питання вирішуватимуться легко, чим варто скористатися. Відрядження обов’язково закінчиться успішно, а ось із фінансовими операціями із землею краще почекати.

У червні повний місяць припадає на 15 місячний день. Астрологи попереджають – у цей день краще відмовитись від різних спокус і намагатися не сваритися зі своїми близькими. Великі шанси залишитись без підтримки.

Та й сам повний місяць негативно позначається і на фізичному стані всього живого на Землі. Хронічні захворювання можуть нагадати про себе у важкі моменти. Щоб убезпечити себе від неприємностей, рекомендується збирати лікарські трави — їхні цілющі властивості набагато вищі цього дня.

У червні 2022 року також будуть й інші сприятливі дні – 16, 26 та 27 числа. У ці дні краще не відлежуватися на дивані, а провести час із користю – ефект відчуєте вже найближчим часом.