Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Повний місяць у червні 2022: дата та поради астрологів

2 Травня 2022, 11:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Місяць

Повний місяць у червні 2022 року українці спостерігатимуть у середині місяця — 14 числа о 21.56. Ця фаза Місяця припадає на вівторок, і перебуватиме у знаку Стрільця.

Астрологи запевняють, що Стрілець позитивно позначиться на житті людей. Рекомендується використовувати абстрактне мислення. Цей знак зодіаку також гарантує успішну реєстрацію підприємств, а також розв’язання питань у галузі права.

Навіть бюрократичні питання вирішуватимуться легко, чим варто скористатися. Відрядження обов’язково закінчиться успішно, а ось із фінансовими операціями із землею краще почекати.

У червні повний місяць припадає на 15 місячний день. Астрологи попереджають – у цей день краще відмовитись від різних спокус і намагатися не сваритися зі своїми близькими. Великі шанси залишитись без підтримки.

Та й сам повний місяць негативно позначається і на фізичному стані всього живого на Землі. Хронічні захворювання можуть нагадати про себе у важкі моменти. Щоб убезпечити себе від неприємностей, рекомендується збирати лікарські трави — їхні цілющі властивості набагато вищі цього дня.

У червні 2022 року також будуть й інші сприятливі дні – 16, 26 та 27 числа. У ці дні краще не відлежуватися на дивані, а провести час із користю – ефект відчуєте вже найближчим часом.

Читайте також:
Повний місяць у червні 2022: дата та поради астрологівДень матері та перемоги над нацизмом: календар свят на травень 2022

Теги
Астрологія, Місяць
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь