Полнолуние в июне 2022 года украинцы будут наблюдать в середине месяца — 14 числа в 21.56. Эта фаза Луны приходится на вторник, и будет находиться в знаке Стрельца.

Астрологи уверяют, что Стрелец позитивно скажется на жизни людей. Рекомендуется использовать абстрактное мышление. Этот знак зодиака также гарантирует успешную регистрацию предприятий, а также решение вопросов в области права.

Даже бюрократические вопросы будут решаться легко, чем точно стоит воспользоваться. Командировка обязательно закончится успешно, а вот с финансовыми операциями с землей лучше подождать.

В июне полнолуние приходится на 15 лунный день. Астрологи предупреждают — в этот день лучше отказаться от различных искушений и стараться не ссориться со своими близкими. Большие шансы остаться без поддержки.

Да и само полнолуние негативно сказывается и на физическом состоянии всего живого на Земле. Хронические заболевания могут напомнить о себе в трудные моменты. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, рекомендуется собирать лекарственные травы — их целебные свойства намного выше в этот день.

В июне 2022 года также будут и другие благоприятные дни — 16, 26 и 27 числа. В эти дни лучше не отлеживаться на диване, а потратить время с пользой — эффект ощутите уже в ближайшее время.