Докладний гороскоп на повний Місяць, який очікується 20 жовтня 2021 року, склала астролог Людмила Давиденко.

Якщо ви останніми днями піднімали голову та дивилися на зоряне небо, то красень Місяць не міг залишити вас байдужими. Його м’яке світло заворожувало, у когось викликало почуття захоплення, хтось міг відчувати себе некомфортно, виникало відчуття, що його світло проходить у саму душу, висвітлюючи її найтемніші куточки, роблячи її оголеною.

І не дивно – ми на порозі повного Місяця. Можливо, одного з найбільш містичних, адже він очікується перед Самайном (Хелловіном). Грань між світами дуже тонка, ми відчуваємо подих Псів Дикого Полювання, які готові вирватися, промайнути, зібрати урожай, вселити або страх, або віру в себе.

Місяць у повні – це пік енергії, тому напруженість, конфліктність, сильні емоції мають місце. Виникає тривожність, настрій складно утримати, дуже гострі емоційні реакції на все. Багато речей стають зрозумілими, бо через світло Місяця складно щось приховати.

Повний Місяць на осі Овен – Терези, тому тема партнерства дуже актуальна і вразлива у ці дні. Це не тільки приватне партнерство. Це взаємини із тими, хто вас оточує, тому ухвалюйте рішення не на емоціях, а обдумавши, остудивши голову. Тоді не доведеться шкодувати через помилки, які були зроблені.

Чому вчить ця вісь? Терези – партнерство, дипломатія, вміння чути думку опонента, вміння приходити до консенсусу. Дуже важливо на тему партнерства подивитися збоку, як у дзеркало – яке відображення (ситуацій, себе) ви там бачите.

З астрологічної точки зору цей повний Місяць дуже непростий.

У Терезах Сонце у з’єднанні з Марсом, обидві планети у слабкій позиції (Сонце в падінні, Марс у вигнанні). Складно грати за правилами, немає впевненості, страшно показати свої слабкості. Тому тема маніпуляцій, агресивної поведінки, звинувачень, тиску від цих двох героїв не виключена. Масла підливає і Плутон у Козерогу своїм напруженим аспектом. Він тільки розвернувся у пряме положення, тому готовий показати силу, владу, тиск. У більш дрібних масштабах – все, що до цього у стосунках ледве трималося, сяк-так було склеєне, тріщатиме по швах. Можливі сварки, розставання, відходи і звільнення.

Аварійність дуже висока, тому ті, хто в дорозі, за кермом – увага і ще раз увага.

У великих масштабах можливі дуже серйозні конфлікти, військові дії, тиск. Коли думка другої сторони не береться до уваги, є тільки сила і влада (Плутон дров підкидає).

Градус Сонця 28 у Терезах дає труднощі, слабку волю, втрату свідомості, але так само велике терпіння. Щоб рослина виросла на землі і дала врожай – їй потрібна турбота. Просто так ростуть тільки бур’яни.

Місяць це не тільки емоції, це народ. І його поведінка та емоції залежать від тих, хто себе йому протиставив. Дуже тонка ниточка стримує ці два полюси. Якщо не вдасться почути одне одного, наслідки можуть бути дуже серйозні. Чим більше пресингу та тиску, тим більше вогняний, емоційний, войовничий Місяць буде чинити опір.

Овен це імпульс, іскра, яка може дуже швидко спалахнути.

Місяць у 28-му градусі Овна дає життєстійкість, стійкість у небезпечних ситуаціях. Для утримання стабільності потрібно мати опору, міцно і впевнено стояти на своєму, відстоювати свою позицію.

Управитель градуса Хірон – з міфології це кентавр, який зумів приборкати свою тваринну природу, і серед своїх диких одноплемінників виділявся мудрістю, справедливістю, доброзичливістю. Але Місяць в Овні, якщо його розізлити, то кентавр буде тільки кентавром.