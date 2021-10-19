Подробный гороскоп на полнолуние, которое будет 20 октября 2021 года, составила астролог Людмила Давиденко.

Если вы в эти дни поднимали голову и смотрели на звездное небо, то красавица Луна не могла оставить вас равнодушными. Ее мягкий свет завораживал, у кого-то вызывал чувство восхищения, а кто-то мог чувствовать себя некомфортно, возникало чувство, что ее свет приникает в самую душу, освещая ее самые темные уголки, делая ее обнаженной.

И неудивительно — мы на пороге полнолуния. Возможно, одного из самых мистических, оно будет перед Самайном (Хэллоуином). Грань между мирами очень тонкая, мы чувствуем дыхание Псов Дикой Охоты, которые готовы вырваться, пронестись, собрать урожай, вселить либо страх, либо веру в себя.

Полнолуние — это пик энергии, поэтому напряжение, конфликтность, сильные эмоции имеют место. Возникает тревожность, настроение сложно удержать, очень острые эмоциональные реакции на все. Многие вещи становятся ясными и понятными, при полном свете сложно что-то скрыть.

Полнолуние на оси Овен — Весы, поэтому тема партнерства очень актуальна и уязвима в эти дни. Это не только личное партнерство. Это взаимоотношения с теми, кто вас окружает, поэтому принимайте решения не на эмоциях, а обдумав, остудив голову. Тогда не придется жалеть об ошибках, которые были сделаны.

Чему учит эта ось? Весы – партнерство, дипломатия, умение слышать мнение оппонента, умение приходить к консенсусу. Очень важно на тему партнерства посмотреть со стороны, как в зеркало – какое отражение (ситуаций, себя) вы там видите.

С астрологической точки зрения полнолуние очень непростое.

В Весах Солнце в соединении с Марсом, обе планеты в слабой позиции (Солнце в падении, Марс в изгнании). Сложно играть по правилам, нет уверенности, страшно показать свои слабости. Поэтому тема манипуляций, агрессивного поведения, обвинения, давления со стороны от этих двух героев не исключена. Масла подливает и Плутон в Козероге напряженным аспектом. Он только развернулся в прямое положение, поэтому готов показать силу, власть, давление. В более мелких масштабах – все, что до этого в отношениях еле держалось, кое-как было склеено, будет трещать по швам. Возможны ссоры, расставания, уходы и увольнения.

Аварийность очень высока, поэтому кто в пути, за рулем – внимание и еще раз внимание.

В больших масштабах — возможны очень серьезные конфликты, военные действия, давление. Когда мнение второй стороны не принимается во внимание, есть только сила и власть (Плутон дровишек подбрасывает).

Градус Солнца 28 в Весах дает трудности, слабую волю, потерю сознания, но также большое терпение. Чтобы растение выросло на земле и дало урожай – ему нужна забота. Просто так растут только сорняки.

Луна это не только эмоции, это народ. И его поведение, эмоции зависят от тех, кто себя ему противопоставил. Очень тонкая ниточка сдерживает эти два полюса. Если не удастся услышать друг друга, последствия могут быть очень серьезные. Чем больше прессинга и давления, тем больше огненная, эмоциональная, воинствующая Луна будет сопротивляться.

Овен это импульс, искра, которая может очень быстро вспыхнуть.

Луна в 28-м градусе Овна дает жизнестойкость, устойчивость в опасных ситуациях. Для удержания стабильности нужно иметь опору, крепко и уверенно стоять на своем, отстаивать свою позицию.

Управитель градуса Хирон — по мифологии это кентавр, который сумел укротить свою животную природу, и среди своих диких соплеменников выделялся мудростью, справедливостью, доброжелательностью. Но Луна в Овне, если ее разозлить, то кентавр будет только кентавром.