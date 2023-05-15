Здоров’я Лукашенка під загрозою. Самопроголошений президент Білорусі мав поганий вигляд на параді 9 травня у Росії, чим викликав багато запитань щодо свого самопочуття – тарологиня Олена Бюн дала відповідь на це запитання.

– Олександр молився не тому Богу і потрапив у лапи кремлівського диявола. Тепер він повністю залежний і потрапив у пастку. Судячи з карт, я б сказала, що його одна нога там, а інша – тут, – заявила Олена.

Тарологиня також бачить, що все це через спокусу піти на перекір Путіну. Астрологиня впевнена, що перспектива в Лукашенка незрозуміла і все залежить від вищих сил і вмінь лікарів.

– Інформація про його здоров’я ретельно приховується. Розклад має негативні карти для його самопочуття. У Лукашенка руйнуються надії, а завдяки зміні влади в Білорусі Кремль врятується від краху, – додала Бюн.

За здоров’я псевдолідера Білорусі борються, але отруєння, старі хвороби та вищі сили його тягнуть донизу.

Раніше мольфар розповів, коли помре Путін. Як виявилося, замість кривавого диктатора Кремль може потрапити до рук набагато гіршої людини в усіх аспектах. На думку екстрасенса, Всесвіт хоче, щоб ми чогось навчилися.