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Його буквально трусить: екстрасенс розкрив, чого насправді боїться Путін

27 Квітня 2023, 16:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Путин

Український екстрасенс Макс Гордєєв розкрив, чого боїться Путін. Ексклюзивно для Фактів ICTV мольфар заявив, що глава РФ боїться покарання за свої злочини проти України та всього людства.

– Він боїться суду і відчуває це щодня. У нього все дуже погано з енергетичним станом. Бачу, параноя вже прогресує, і є ймовірність, що на публіці він з’являтиметься все менше – може не бути присутнім навіть на параді, – заявив Максим.

Мольфар вважає, що Путін залишиться в бункері на День перемоги 9 травня, звідки й вестиме прямий ефір.

– Він починає ховатися. Інформація, яка з’являється з усіх боків, останнім часом підкосила його. Путіна може буквально почати трусити – він розуміє, що Україні передають багато зброї для контрнаступу, – додав Гордєєв.

Екстрасенс бачить, що глава РФ у дуже поганому становищі, це стосується і його здоров’я.

Раніше мольфар заявив, чого варто очікувати від Росії на 9 травня. Так, екстрасенс не бачить величезної кількості ракет, які збираються направити в бік України. Гордєєв вважає, що Путін більше зосереджений на пошуку військової підтримки від інших країн. Наприклад, від Білорусі.

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Війна в Україні Володимир Путін
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