Український екстрасенс Макс Гордєєв розкрив, чого боїться Путін. Ексклюзивно для Фактів ICTV мольфар заявив, що глава РФ боїться покарання за свої злочини проти України та всього людства.

– Він боїться суду і відчуває це щодня. У нього все дуже погано з енергетичним станом. Бачу, параноя вже прогресує, і є ймовірність, що на публіці він з’являтиметься все менше – може не бути присутнім навіть на параді, – заявив Максим.

Мольфар вважає, що Путін залишиться в бункері на День перемоги 9 травня, звідки й вестиме прямий ефір.

– Він починає ховатися. Інформація, яка з’являється з усіх боків, останнім часом підкосила його. Путіна може буквально почати трусити – він розуміє, що Україні передають багато зброї для контрнаступу, – додав Гордєєв.

Екстрасенс бачить, що глава РФ у дуже поганому становищі, це стосується і його здоров’я.

Раніше мольфар заявив, чого варто очікувати від Росії на 9 травня. Так, екстрасенс не бачить величезної кількості ракет, які збираються направити в бік України. Гордєєв вважає, що Путін більше зосереджений на пошуку військової підтримки від інших країн. Наприклад, від Білорусі.