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Вселенная хочет, чтобы он жил. Мольфар сказал, когда умрет Путин

4 мая 2023, 14:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Путін
Источник: Depositphotos

После смерти кровавого диктатора Владимира Путина ко власти в РФ может прийти человек еще хуже, считает мольфар Максим Гордеев.

Говорит, часто слышит вопрос — когда умрет Путин, однако не понимает — неужели люди не бояться, что станет только хуже.

— После него может прийти человек, который будет еще в 20 тыс. раз хуже. Вселенная почему-то хочет, чтобы этот человек еще был жив. Вселенная хочет, чтобы мы чему-то научились. Эта история с войной нам еще раз показала, кто такие украинцы. Именно эта война наконец-то дала понять — кто мы и что должны делать со своей страной, — отметил Гордеев.

Ранее мольфар раскрыл, ожидать ли ракетный обстрел Украины на 9 мая. Говорит, это возможно, однако РФ только думает, как это сделать.

Гордеев призвал быть особо осторожными жителей центральной Украины, однако все должны держать руку на пульсе.

Также, по его словам, расклад карт не показал большое количество ракет на 9 мая.

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Источник
Ранок у великому місті
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