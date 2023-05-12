Гороскоп на 13 травня 2023 року попереджає, що краще присвятити час відпочинку чи повсякденній рутинній діяльності. День не створений для подвигів і яскравих досягнень, тому серйозне та важливе краще перенести.

За прогнозом університету Нікіфорових, добре зробити щось для інших, допомогти фізично чи морально, але тільки якщо ви відчуваєте, що маєте сили. Якщо ні, варто зробити щось для себе.

Чудовий момент для будь-яких практик, що оновлюють, перезапускають важливі внутрішні процеси. Можна робити тілесні чистки, скрабування тіла, медитації на очищення або просто влаштувати прибирання.

Згідно з гороскопом на 13.05.2023, цього дня:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож, давати гроші в борг.

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