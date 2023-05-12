Гороскоп на 13 мая 2023 года предупреждает, что лучше посвятить время отдыху или повседневной рутинной деятельности. День не создан для подвигов и ярких достижений, поэтому серьезное и важное лучше перенести.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо сделать что-то для других, помочь физически или морально, но только если вы чувствуете, что у вас есть силы. Если нет, стоит сделать что-то для себя.

Отличный момент для любых практик, которые обновляют, перезапускают важные внутренние процессы. Можно делать телесные чистки, скрабирование тела, медитации на очищение или просто устроить уборку.

Согласно гороскопу на 13.05.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать деньги в долг.

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