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Подвиги оставьте на потом: гороскоп на 13 мая 2023 года

12 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 мая 2023 года предупреждает, что лучше посвятить время отдыху или повседневной рутинной деятельности. День не создан для подвигов и ярких достижений, поэтому серьезное и важное лучше перенести.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо сделать что-то для других, помочь физически или морально, но только если вы чувствуете, что у вас есть силы. Если нет, стоит сделать что-то для себя.

Отличный момент для любых практик, которые обновляют, перезапускают важные внутренние процессы. Можно делать телесные чистки, скрабирование тела, медитации на очищение или просто устроить уборку.

Согласно гороскопу на 13.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать деньги в долг.

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