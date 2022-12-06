Повний Місяць у січні 2023 року українці спостерігатимуть 7 числа. Відомо, що з’явиться космічне тіло в небі о 16.01, а зайде – о 10.03. Місяць буде під знаком зодіаку Рак.

Астрологи, а також наші предки вже давно впевнені у впливі супутника на все живе. Так, саме в повний Місяць заведено збирати лікарські трави, які потім даватимуть потужний ефект.

Утім, Місяць може нести небезпеку для самих людей. Насамперед це стосується тих, хто страждає від хронічних захворювань. Краще мати дієві препарати у разі, якщо хвороби нагадають себе. Тим паче, що холодної пори йти в аптеку далеко не дуже приємно.

Зараз дивляться

Місяць у знаку Рак свідчить про стабільність – у будь-якій справі краще не поспішати. Монотонні справи та дії будуть даватися дуже легко. Несподіванок не буде.

Щодо фінансів, то краще не давати в борг і не брати в кредит. Повернення купюр може бути дуже нелегким. Однак у жодному разі не варто емоційно реагувати на проблеми – конфлікти з близькими точно ні до чого доброго не приведуть.

Якщо є час на саморозвиток – прекрасно підійде аутотренінг та медитація. Астрологи радять обережно поводитися з вогнем та металевими предметами.