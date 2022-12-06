Полнолуние в январе 2023 года украинцы будут наблюдать 7 числа. Известно, что появится космическое тело в небе в 16.01, а закат произойдет в 10.03 Луна будет под знаком зодиака Рак.

Астрологи, а также наши предки уже давно уверенны во влиянии спутника на все живое. Так, именно в полнолуние принято собирать лекарственные травы, которые затем будут давать мощный эффект.

Впрочем, Луна может нести опасность для самих людей. В первую очередь это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний. Лучше иметь действенные препараты на случай, если болезни напомнят о себе. Тем более, в холодную пору идти в аптеку далеко не самое приятное.

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Луна в знаке Рак говорит о стабильности — в любом деле лучше не спешить. Монотонные дела будут даваться очень легко. Неожиданностей не будет.

Что касается финансов, то лучше не давать в долг и не брать в кредит. Возвращение купюр может даваться очень нелегко. Однако ни в коем случае не стоит эмоционально реагировать на проблемы — конфликты с близкими точно ни к чему хорошему не приведут.

Если есть время на саморазвитие — отлично подойдет аутотренинг и медитация. Астрологи советуют осторожно обращаться с огнем и металлическими предметами.