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Астрологія

Час подорожей та загострення хронічних захворювань: повний місяць у вересні 2022

2 Серпня 2022, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на повний місяць 13 липня
Джерело: Pixabay

Повний Місяць у вересні 2022 року українці спостерігатимуть 10 числа. Астрологічне явище відбудеться о 12.59 у знаку зодіаку Риби. Схід Місяця буде о 19.28, захід – 5.12.

Повний Місяць – ідеальний час для збору лікарських трав. Вважається, що саме в цей період вони мають найбільші властивості.

Місяць у цій фазі впливає на все живе, тому краще бути акуратнішими та стежити за своїм загальним станом, оскільки можуть загостритися хронічні захворювання. Не слід починати нові справи та надто завантажувати себе, проведіть цей день спокійно та із задоволенням.

Зараз дивляться

Слід зазначити, що Місяць у знаку Риби послабить здатність до розумової концентрації, тому справи, які вимагають конкретики, відкладіть.

Добре пройде відпочинок, подорож чи захоплення мистецтвом. Однак і юридичні питання, пов’язані з фінансами, також пройдуть без особливих ускладнень.

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